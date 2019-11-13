LMA’s First Quarter Honor Roll
by Samantha Lynn | November 13, 2019 6:29 pm
2019-2020 First Quarter Honor Roll
SECOND GRADE
Jodi Danback– Kinslee Duke, Bridges Harris, Tiya Patel, Edsel Paul, Jack Secor, Ava Secrist and Anna Lynn Tindal.
Terri Floyd- Jamison Brewer, Gabby Danigel, Morgan Davis, Brayden Holmes, Vidi Patel, Addisyn Porter, Hannah Self and Colton Timmons.
Kristen Rembert –Skylen Bradley, Avery Bryant, Camden Crawford, Jessica Joyce DeLeon, Kayden Hutcheson and Jack Wyatt Reynolds.
THIRD GRADE
Meagan Glass – Lyla Brewer, McKenzie Corley, Tyler Kester, Cole Lantz and– 2020 Mason McLaughlin.
Millie Hicks- Cullen Burke, Leilani Clark. Molly Prothroand Brelyn Stokes.
Courtney Johnson –Hunter Barnes, ME DuBose, Sam Hawthorne, Madi Marshall, Paisley Timmons, Olivia Welch and Adalyn Windham.
FOURTH GRADE
Jackie Barwick – Brock Bryant, Meredith Coffey, Colton Geddings, Ava Lowery, Aiden Pack, Caleb Poplin, Easton Rawls, Wyatt Simpson and Crosby Tisdale.
Kelly Brown- Logan Finkbeiner, Charleston Hodge, Brady Irick, Allen Johnson, Anson McCabe, Anthony Tran and Coleman Ward.
Susan Drose– Mary Margaret Fraser, John Harper Livingston and Lilyana Tutt.
FIFTH GRADE
Rebekah Fraser –Stephen Field, Pierson Gamble, RyanneLynch, Norah McCraw, Dana Moberg, Cooper Newman, Bryce Phan, Grainger Powell and Claire Wright.
Katherine Jans – Wini Eades, Eli Gamble, Joey Hatchell, Aislin Lea, McKenzie Mahoney, Robbie Robertson, Ben Sanders and Emma Truett.
Penny Windham– Chelsea Millix, Cooper Reynolds, Colby Ridgeway and Tyler Woodward.
SIXTH GRADE
Brayden Barnhill, Aaliyah Brockington, Kinsley Connor, Glenn Cothran, Ella Grace Healon, Mitchell Henderson, Mason Hodge, Ashlynn Holmes, Leo Huffman, Jordan Ives, Cameron Johnson, Mia McLeod, Kib Newman, Aaron Nivens, Hunter Ridgeway, Makinley Roberson, Hollie Self, Abby Voll, Sydnie Vohs, Kelsey Vorhis, Alyssa Walton, JJ Ward and Maggie Welch.
SEVENTH GRADE
Grady Aders, Kaylee Avins, Emma Barwick, Savannah Bruce, Lenley Caughman, Ava Cribb, Ava Ford, Haleigh Geddings, Jessica Griffith, Cole Hawthorne, Landon Jordan, Anna Charles Lester, Bethea Lewis, Lee Lowery, Cooper Lucas, Campbell McInnis, Bryce Pack, RudraPatel, Eliana Peterson, Duane Pfeiffer, Megan Phan, Justin Phillips, Camryn Poole, Cale Reynolds, Jenny Tran and Will Wilson.
EIGHTH GRADE
Emma Brown, Katie Clark, Audrey Coker, Haley Cruse, Gracie Delecki, Savannah Feagin, Abi Fraser, Ian Harris, Carlyn Hill, Gracyn Iler, Brya Jackson, Hugh Jones, Autumn Lantz, Mills Lee, Tori Morris, Wyatt Powell, Nina Richburg, Noah Tanner, Wyatt Timmons, Caroline Weaver, Cheyanne Wheeler and Cheyenne Young.
NINTH GRADE
Jordan Baker, Thomas Boykin, Hannah Kate Branham, Brooke Carson, Cadence Coker, Savannah Coursey, Porter Davis, Anna Kathryn DuBose, Grace Ford, Lindsey Frederick, Kahli Grubbs, Meri Ellen Johnson, Jacob Kaiser, Isabella Keefer, Zealie Kimzey, Taylor Lewis, Madison Lyles, Millie Morris, Gavin Parler, Parker Pendarvis, Lily Phan, Madison Phillips, Ariana Somcheen, Emily Stanley, Thomas Stoia, Andrew Tisdale and Joe Wilson.
TENTH GRADE
Emily Anderson, Kassidy Beard, Laura Betts Brogdon,William Buyck, Kendal Clark, Emma Danback, Camryn Dunlap, Bryce Erickson, Brianne Finney, Emily Fishburne,Reynald Garma, Reese McInnis, AAron Medley, Ansley Michau, Carleigh Moore, Emily Mueller, Dhanya Patel andTirth Patel.
ELEVENTH GRADE
Kathryn Barnes, Kaitlyn Best, Laura Grace Driggers, Aly Elliott, Cody Embree, Piper Ferris, Hannah Fraser, KayleneFrias, Gabriel Harris, Johnson Jolly, Clayton Lee, Yates Newman, Dilviben Patel, Emily Patel, Yesha Patel, OzzyRowell, Madison Shirley, Callie Thompson, Hannah Truettand Kaylee Wilson.
TWELFTH GRADE
Jaydn Bell, Kinsey Bjork, Kaitlyn Bonner, Davis Clemmons, C.J. Griffith, Zanne Healon, Tripp Joye, Grace Lasseigne, Jackson Lee, Chase Lee, Madison Lew, Riley McDuffie, Dylan McLeod, Nilu Patel, Reilly Ray, Madelyn Richburg, Brandon Rogers, J.T. Stanley, John Terry, Hunter Thompson, McKenzie Truett, Will Ward and Bryson Woodard.
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