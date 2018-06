Walker Gamble Elementary 4th Quarter All-A Honor Roll

The following students were named to the All-A Honor Roll for the 4th Quarter of the 2017-18 school year at Walker-Gamble Elementary Schoool.

FIRST GRADE

Olivia Benton, Jahvick Brown, Taylor Brown, Callie Jess Coker, Emmie Coker Karsyn Coker, Dalton Filyaw,, Breelyn Goff, Allison Gossard, Ty’Jheria Graham, Preston Hammett, Manasrion Hammond, Emmersyn Hicks, Olivia Holladay, Britton Johnson, Kamron Jones, Liam Jordan, Wyatt Kirby, Mason Lee, Ava McClary, Kamryn McCray, Leah McKenzie, Carsten Mellette, Jada Miles, Layla Oxendine, Drayton Partee, Taylor Royall, Aubree Sullivan and Gage Wirtz.

SECOND GRADE

Kayden Atkinson, Rivers Baird, Kaylee Barwick, Blaine Cannon, Will Eaddy, Mason Floyd Ben Galloway, Emilee Hancock, Dylan Hysong, Heath Jordan, D’Mari Kennedy, Logan McDonald, Carson McKenzie, Reagan Nesbitt, Emma Osborne, Maryann Powell, Joss Robinson, Madelyn Robinson, Tyler Royall, Lukas Singletary, Gavin White and Morgan Wilkes.

THIRD GRADE

Leila Azurdia, Carrie Bailey, Colten Baker, Hayden Bess, Sophie Brown, Camden Coker, Jenna Lyn Craft, Aliyah DeLara, Draken Feagin, Aubree Frye, Mya Lamb, Tyler Locklair, Caylen McKenzie, Zachery Mills, Brayden Spring, Kenley Sullivan and Crosby Timmons.

FOURTH GRADE

Madison Atkinson, Megan Brown, Ally Coker, Quentin Coker, Gracie Feagin, Addison Fleming, Nikolas Goldman, Maggie Harrington, Nathan Jordan, Moriah McElveen, Nicholas McElveen, Ava McKenzie, Kira Owens

and Holden Stegall.

FIFTH GRADE

Berniya Brogdon, Abigail Chavez-Ramirez, Alyssah Driggers, Cameron Duke, Brayden Gott, Shawntaisha Green, Addison McKenzie, Maddox Miles, Leah Moore, Whit Nesbitt, Jalynn Odom, Sheena Patel, Kendell Sexton, Kyla Smith, Bradford Stewart, Yurida Tzompaxtle, Billy Williamson and George Wingard.