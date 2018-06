Manning Elementary School 4th Quarter Honor Roll

EDITOR’S NOTE: The following students were name to the A-B Honor Roll for the 4th Quarter of the 2017-18 school year at Manning Elementary School. Names are published exactly as presented to The Manning Times.

FOURTH GRADE

Steven Acosta Sanchez, Alyssa Allen, Jesse Allen, Trey Beaufort, David Benton, Colby Bess, Tara Billups, Brian Branham, Holden Branham, Lauren Brock, Adalin Brown, Aden Byrd, Emma Casselman, Josiah Ceasear, Antwania Chai, Jordan Conyers, Maira Cruz-Luna, Jonathan Cutter, Markera Dingle, Noah Dingle, Patience Donnell, Yauvani Epps, Daishaun Fleming, Dream Footman, Arianna Frierson, Sidney Garcia, Jonathan Geddings, Timyrah Green, Emory Hampton, Thomas Hill, Emma Hodge, Emily Hutson, Robyn Johnson, Ian Jordan, Bishop Kennedy, Hampton Layton, Timothy Leinart, Tyrone Logan, Alejandra Luke, Emauri Mayrant, Tyrell Nelson, Jayden Parker, Jordanna Porter, Elijah Ragins, Russia Riley, Logan Rodgers, Isaac Smith, Jaden Smith, Hope Strickland, Linda Strickland, Madyson Thorpe and Camryn Watson.

FIFTH GRADE

Kevin Acosta, Andrea Anderson, Ja’Quan Armstrong, Joseph Atkinson, Aubrey Barfield, Dony’a Bates, Icelin Bennett, Emmanuel Betrand, Lennox Blackwell, Breanna Bochette, Jakez Brown, Garia Bryant, Evan Burgess, Ava Charles, Joana Coello, Myah Cutter, Ki’asia Dickey, Sean Dooley, Skylar Dymond, Corey Elliott, Kimora Felder, Hannah Figard, Imani Fulton, Ma’laijah Garris, Damarion Gist, Za’Ravia Gray, Marilyn Hicks, Jalayshia Hilton, Ashley Hodge, Shannon Joyner, Isces Lee, Shania Leonard, Siara Lundy, Andrew Mitchum, Cameron Murray, Lucas Peters, Kashiyama Robinson, Kayla Sellers, Laken Smith, Tosha Spurlock, Jaelyn Talley, Xavier Thomas, Benjamin White, Christen Williams and Destany Wilson.



SIXTH GRADE

Parah Anderson, Ky’seim Austin, Elona Barnes, Cameron Bess, Kennya Boatwright, India Bozier, Morgan Brock, Arden Brown, Robert Bryant, Joey Busby, Bennie Cantey, Byby Casas, Estrella Coello, Bobby Conyers, Abigail Cottone, Talia Dozier, Austin Evans, Ethan Evans, Miles Farmer, Nhyziera Gamble, Ja’lencia Griffin, Jordyn Jackson, Marti-Leigh Jones,Kamari Lewis, Chasitity McLean, Carter Miller, Wyatt Miller, Brandi Newhart, Namra Patel, Christopher Patterson, Sang Pham, Aa’lasia Ravenell, Aa’liyah Ravenell, James Ridgeway, Emily Saengjunt, Katlyn Salley, Teondray Samuel, Alysa Still, Ariana Thames, Gavin Thorp, Nathan Varn, Alexus Williams and Sharlisa Witherspoon.