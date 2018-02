CCTC 2017 Fall Part-Time Dean’s List

Last Updated: February 1, 2018 at 12:00 am

The Part-Time Dean’s List recognizes students who were enrolled in 6-11 credit hours and achieved at least a 3.5 grade point average for the term.

Berkeley County

Kristie M. Peterson

Clarendon County

Summer G. Barrett, Mary R. Barrineau, Ann B. Barwick, Danielle M. Bochette, Jordan D. Brown, Beverly E. Cummings, Tijwanna L. Dunbar, Ashley L. Estus, Anajah L. Gamble, Travis R. Goodrow, Bailey L. Gottheiner, Austin M. Harrington, Breanne J. Hickman, Shaniya B. Holliday, Joshua C. Jordan, Katelyn M. Kelley, Charity G. Lemon, Sara K. Nalley, Cynthia A. Osorio, Melissa Pendergrass, Amber N. Perdue, Kristian N. Pritchard, Bridgett T. Ragin, Jennifer N. Richburg, Caroline C. Robinson, Chasity Rodgers, Madison G. Sexton, Karmyn T. Shivers, Christine N. Thomas, Vaquan J. Wilder

Darlington County

Danisha J. Harris

Fairfield County

Keydra D. Goodwin

Florence County

Michael L. Morris, Coleman R. Richburg, Terri S. White

Georgetown County

David B. Howell

Kershaw County

Day’Shia C. Allen, Immanyel I. Ashe, Joseph B. Baird, Donovan M. Belton, Courtney R. Bowen, Jessica B. Bowers, Andrew P. Boyles, Tina M. Branham, Timothy D. Bray, Randall Brown, Kyle P. Cassidy, Anna L. Catoe, Lindsey B. Cobb, Kaitlyn N. Cook, Shameka I. Demeary, Davis E. Deniz, Bailey L. Douglas, Coy L. Griffin, Laken A. Gross, Joseph T. Haga, Kenneth M. Hancock, Charles S. Harris, Sarah E. Holston, Taylor M. Jones, Mohammad N. Kashmiri, Emily E. Kendall, Mary L. Kessler, William J. Laffin, Rachel E. Larsen, Garrett R. Lawson, Taylor A. Ludy, Lexes N. Matthews, Lindsay A. McRoy, Sarah E. Messer, Cailynn E. Miller, Matthew C. Mills, Mathan G. Mooneyhan, Khadija L. Murphy, Valerie N. Outlaw, Jordan L. Peebles, Mackenzie A. Pendleton, Zachary D. Plyler, Emalie K. Rabon, Jason D. Reeves, Paige T. Rice, Jonathan A. Richardson, Brenden D. Rivers, Janya T. Robinson, Krison J. Salley, Kaitlyn M. Salvage, Sharmaine M. Simmons, Gwendolyn R. Spivey, Madison G. Stockman, Aaron G. Turner, Charlotte D. Vaughn, Nyasa Z. Washington, Hannah N. Weibel, Trenton S. White, Kristian D. Williams, Jensen L. Williams, Tyesha S. Williams, Zechariah T. Willoughby, Jessamine L. Wilson

Lee County

Pelzer W. Beasley, William B. Bolinger, Hannah M. Davis, Zyquiel T. Ervin, Rebecca L. Feeney, Kalayiah T. Franklin, Wendlyn L. Frierson, Natalie F. Hallman, Aleshia L. Jenkins, Emma A. Logan, Mary K. Mozingo, Claire A. Parnell, Cassandra D. Ragin, Meagan C. Sims, Breon T. Stephens, Donna B. Stokes, Caroline M. Welch, Olivia D. Williams

Orangeburg County

Tara Summers

Pickens County

Michael S. Acosta

Richland County

Tristan S. Furrow, Graham C. Sclater, Jeremy Yates

Sumter County

Zavier A. Archie, Jessica H. Atkinson, John A. Aycock, Jordan A. Back, Loretta C. Baker-Yates, Brittany Basham, Matthew J. Beben, Cathleen Benenhaley, Christopher A. Benenhaley, Kayleigh J. Benenhaley, Britanie M. Benenhaley, Ke’Aundra A. Benjamin, Maggie E. Bennett, Craig T. Berberich, John W. Bracewell, Tatyana A. Bradley, Cassidy C. Brunson, Jeanna Anne Burrows, Dazjuan S. Butler, Hannah Carino, Daniel L. Carrillo, John R. Carter, Alhagi Cham, Ashley Clark, Crystal L. Clark, Phillip N. Coley, Tyrell D. Commander, Shy’Asia T. Commander, Shannon A. Consentino, Lashay L. Conyers, Anita A. Cookey-Gam, Angel M. Coonce, Courtney N. Crenshaw, Gavin J. Cross, Sydney R. Daniel, Daniel A. Davis, Tatianna A. Davis, Kenan B. Davis, Aaron M. Davis, Brooke E. Delbocca, Deonte A. Dennis, Tiffany N. Driggers, Leanna M. Duff, Aiyana M. Dukes, Ambri A. Edwards, Jaden K. English, Shaquita M. Epps, Nathan P. Farmer, Tierra K. Ferguson, La’Daijah S. Ferguson, Chasmin C. Fernandez, Zachariah Fierro, Tyeisha J. Francis, Linda Franklin, Ryleigh J. Freeman, Rachael A. Geddings, Matthew T. Gizzi, Aliyah S. Grady, Sherry A. Graves, Ashleigh Greene, Heather A. Greene, Aubrey B. Grimsley, Marsha D. Grinnell, Melanie J. Hill, Justina M. Hines, Janna N. Hodge, James W. Holladay, Shanikwa D. Holmes, Kaitlynn M. Horton, Gabrielle M. Huggins, Taja L. Hunley, Jaela N. Hunter, Tamara A. Irick, Susan Jackson, Indyia M. Jackson, Taylor J. Jahnke, JA’Breyah C. James, Audrey M. Johns, Patrick B. Johnson, Elizabeth C. Johnson, Abbey E. Johnson, Avery Jones, Haleigh Jordan, Garrett P. Jordan, Waverly E. Kelly, Quinteasha T. Kennedy, Elijah T. Kessinger, Michelle L. Key, Nycolaus King, Terrance J. Kirby, Ashley Y. Ko, Donita M. Lambie, Amanda L. Lamkin, Shaquan L. Leake, Helen M. Lee, Edward R. Lee, Amber V. Lehman, Brandy A. Lemmon, Marissa L. Lentz, Blaire E. Lewis, Hannah G. Lindsey, Deja S. Lint, Savanah M. Lujan, Derrick D. Mack, Gerald M. Mallard, Caetlyn Martin, Kenyatta D. Martin, Jose E. Martinez-Castillo, Jonah F. McCabe, Keonna L. McElveen, Nai’Ja A. McFadden, Kayla M. McLeod, Ro’Dasiah B. Mickens, Liam F. Miller, Ashley E. Miller-Martin, Briana L. Mitchell, Nicole E. Morant, Grace M. Newman, Megan N. Nutter, Mandy M. Oliphant, Christine S. Osborne, Kendall E. Peckham, Timothy Pickell, Morgan E. Pringle, Na’Asia K. Pringle, Crystal K. Rabon, Shaard A. Ragin, Susie M. Ragin, Peyton L. Reynolds, Lisa M. Rhodes, Renee A. Richardson, Sylvia A. Richardson, Sarah E. Richardson, Alexis N. Robinson, Brianna M. Rudd, Brittany J. Sanders, Anna C. Scott, Arielle R. Scott, Ashleigh L. Shaw, Summer B. Sims, Roshell D. Slater, Michael W. Solberg, Denali S. Southern, Khadary T. Stephens, Aubrey L. Stoddard, Chanel Stokes, Joshua K. Sykes, Kirsti G. Taylor, Chessie M. Teal, Carson Teves, Ashley M. Till, Christine M. Watson, Brooke G. Welch, Celia J. Wiggins, Jeanae Williams, LeAnna M. Williams, Quanteshia N. Wilson, Danah P. Wood, Samantha I. Worthen, Kayla L. Yelton

Williamsburg County

Helen T. McFadden

Out of State

Jessica L. Wilder, Kelsey P. Williams